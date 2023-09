19h30 Médias : Marine Le Pen assume son statut face à la montée de Jordan Bardella

Marine Le Pen était invitée du Journal de 20 heures de TF1, lundi 18 septembre. La présidente du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale, a d’une certaine manière annoncé sa nouvelle candidature aux prochaines élections présidentielles de 2027. « Je suis la candidate naturelle » a-t-elle répondue à Gilles Bouleau. Potentiellement la fin d’un début de feuilleton après l’émergence de son bras droit, Jordan Bardella, annoncé comme particulièrement ambitieux et de plus en plus populaire. Mais Marine Le Pen n’a pas manqué de réaffirmer son choix de nommer Jordan Bardella comme tête de liste aux futures élections européennes. Alors que les lumières du monde entier sont actuellement braquées sur Lampedusa, qui déborde de migrants, c’est la ville de Mention qui a fait l’actualité après la diffusion d’un reportage de BFMTV. Située à la frontière entre la France et l’Italie, la ville abriterait un camp de migrants sur un parking, comme on a pu le voir. Des images qui viennent égratigner le discours de fermeté de Gérald Darmanin à Rome quelques heures plus tôt. Pendant ce temps-là, les membres de la droite se succèdent sur les plateaux de télévision. Alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky est arrivé lundi soir aux Etats-Unis où il devrait s’exprimer à la tribune de l’ONU, mais également au Congrés américain et s’entretenir avec Joe Biden, les forces ukrainiennes avancent. C’est en effet dans la région de Bakhmout, à l’est du pays, que les troupes ukrainiennes ont « percé » la défense russe. Une fierté pour les autorités du pays, à l’image d’une vidéo des combats de libération de l’armée publiée par le ministère de la Défense, au cœur d’un paysage totalement dévasté. Une communication mondiale millimétrée, tandis que l’armée russe tente de recruter à travers des spots étonnants.