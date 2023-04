19h30 Médias : Marine Le Pen élue présidente face à Emmanuel Macron dans un sondage édifiant

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, si les Français étaient appelés à voter pour leur nouveau président aujourd’hui, Marine Le Pen arriverait largement en tête du premier tour, avec 31% des voix, soit 8 points de plus qu’en 2022. Emmanuel Macron serait quant à lui second, avec 23% des voix – 5 points de moins qu’en 2022 – et Jean-Luc Mélenchon en troisième position avec 18,5% des voix – 3 points de moins qu’en 2022. Et au second tour, Marine Le Pen l’emporterait face à Emmanuel Macron avec cinq points d’avance, du jamais-vu dans une enquête d’opinion ces dernières années. Lors de son élection en 2017, Emmanuel Macron avait promis aux Français de tout faire « pour qu’ils n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». 6 ans plus tard, le Rassemblement national n’a jamais été plus populaire. Selon un sondage Elabe pour BFMTV, Marine Le Pen l’emporterait largement face à Emmanuel Macron si les Français étaient appelés aux urnes aujourd’hui. Elisabeth Borne recevait à Matignon les responsables syndicaux ce mercredi. Une rencontre de 55 minutes qui aura surtout été l’occasion d’une grande opération de communication pour le gouvernement, comme pour les syndicats, puisque sur le fond, les discussions auront vite tourné court. Gérald Darmanin était auditionné devant l’Assemblée nationale, puis devant le Sénat, pour répondre aux questions des parlementaires sur sa gestion du maintien de l’ordre après les récentes polémiques de Sainte-Soline et des manifestations parisiennes. Tout au long de la journée, le ministre de l’Intérieur n’aura eu qu’un objectif : défendre coûte que coûte la police, en tapant fort sur l’ultra gauche et la France insoumise. Ni mugshot, ni perp walk pour Donald Trump après sa comparution dans un tribunal de New York mardi 4 avril. L’inculpation de l’ancien président dans l’affaire Stormy Daniels aura été finalement pauvre en images. À peine rentrée en Floride, Donald Trump a repris ses habits de candidat et de bateleur pour s’attaquer sans merci au procureur en charge de son affaire ainsi qu’à sa famille.