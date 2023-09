19h30 Médias : Marion Maréchal, soutien privilégié de Giorgia Meloni ?

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Giorgia Meloni, la présidente du conseil italien, étaient réunies ce dimanche sur l’île de Lampedusa. Un soutien de Bruxelles non négligeable donc pour l’Italie autour de la question migratoire, et une visite particulièrement symbolique sur cette île qui fait l’actualité de par ses arrivées conséquentes de migrants. Giorgia Meloni semble avoir perdu du crédit sur le thème de l’immigration, et l’extrême droite française, pour ne citer qu’elle, semble prendre doucement ses distances avec elle. Mais ce n’est pas le cas de Marion Maréchal, véritable soutien de Giorgia Meloni, et qui s’est également rendue à Lampedusa. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est lui attendu à Rome dans la soirée. Ce week-end, Fabien Roussel a largement fait parler de lui en se rendant à la Fête de l’Humanité. Le Secrétaire national du parti communiste français, qui a appelé à se mobiliser devant les préfectures, est particulièrement contesté au sein de la gauche. L’atmosphère entre l’homme politique de 54 ans et la NUPES semble particulièrement tendue ces derniers jours. Fabien Roussel a d’ailleurs préféré dialoguer avec Edouard Philippe, laissant à Sandrine Rousseau les acclamations du public. C’est un courrier qui scandalise ces derniers jours. Celui envoyé par le rectorat aux parents de Nicolas, adolescent de 15 ans qui a mis fin à ses jours le 5 septembre dernier à Poissy. La réponse particulièrement inhumaine du rectorat à une famille qui appelait simplement à l’aide à la suite du harcèlement de l’adolescent, ne passe pas du tout, et notamment auprès du ministre de l’Education, Gabriel Attal. Ce dernier souhaite faire du harcèlement une priorité, et réunissait aujourd’hui en urgence les recteurs d’académie pour un audit. Gabriel Attal est désormais attendu au tournant sur ce sujet brûlant.