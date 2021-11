19h30 Médias – Médiamètre : dans les coulisses de la campagne d’Emmanuel Macron

Tous les médias se posent la question : quand se déclarera-t-il officiellement candidat ? Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas d’Éric Zemmour qu’il s’agit mais d’Emmanuel Macron. Depuis des semaines, ses équipes s’activent en coulisses, mais rien n’est encore officiel. Comment et avec qui se prépare la campagne de réélection du président ? Pour ce nouveau Médiamètre, Julien Bellver s’entoure des journalistes Mathilde Siraud, du Point, d’Arthur Berdah du Figaro et de Charlotte Chaffanjon de Libération. Wolf Blitzer, présentateur star de CNN, a posé ses valises à Édimbourg en Écosse pour couvrir la COP26, la grande conférence sur le climat. Problème : elle se déroule à Glasgow, un rien plus à l’ouest du pays. En Italie, invité au G20 à Rome, le président brésilien a enchaîné les boulettes. Jair Bolsonaro a d’abord confondu John Kerry, l’envoyé spécial de Joe Biden sur le climat avec Jim Carrey, l’acteur. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée lors d’un échange avec Angela Merkel. Après 600 jours de restrictions très strictes, l’Australie a rouvert ses frontières. L’occasion pour des familles et des amis séparés depuis près de deux ans d’enfin pouvoir se retrouver.