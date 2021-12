19h30 Médias – Médiamètre : Emmanuel Macron pas candidat, mais omniprésent

Il est partout sur vos écrans, en conférence de presse, en interview et pourtant, il est le dernier candidat non déclaré. Emmanuel Macron poursuit sa stratégie de la non-candidature tout en occupant le terrain médiatique. En une semaine, le chef de l’État a multiplié les déplacements à l’étranger et donné une conférence de presse sur la future présidence française de l’Union européenne. Il a aussi accordé près de deux heures d’entretien à TF1 pour faire le bilan de son quinquennat. Tout ça sans jamais répondre à la question que tous les journalistes lui posent : sera-t-il candidat à sa réélection ? Pour analyser la stratégie d’Emmanuel Macron, Julien Bellver fait appel à trois journalistes : Frédéric Says de France Culture, Sarah Paillou du JDD et Ludovic Vigogne de l’Opinion. Sale période pour Boris Johnson. Tous les jours ou presque, la presse britannique fait de nouvelles révélations sur les fêtes clandestines de son gouvernement. Cette semaine, le Daily Mirror a mis une image sur les accusations en dévoilant une photo de l’une de ces soirées illégales organisée trois heures tout juste après l’annonce d’un confinement strict à Londres. Aux États-Unis, des textos envoyés par les journalistes de Fox News pendant l’attaque du Capitole défraient la chronique. Les stars de la chaîne, paniquées par les événements, ont envoyé plusieurs messages à Donald Trump l’implorant de parler à ses supporters pour les calmer. À l’antenne, pourtant, les journalistes n’avaient eu de cesse de minimiser les événements, allant même jusqu’à accuser les antifas des débordements. Au Brésil, les images hallucinantes d’un match de MMA ont fait le tour des JT. Un combat qui voyait s’affronter le maire de Borba et son ancien conseiller municipal. Un combat organisé par le maire lui-même pour répondre aux critiques du dit conseiller.