19h30 Médias – Médiamètre : la gauche peut-elle sauver sa peau ?

Anne Hidalgo poursuit sa chute dans les sondages, Yannick Jadot et Christiane Taubira stagnent sans réussir à tomber d’accord sur une alliance, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel jouent solo : en 2022, la gauche peut-elle encore éviter d’aller droit dans le mur ? À deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, on fait l’état des lieux d’une famille politique qui pourrait bien prendre une gifle en avril prochain avec Soazig Quéméner de Marianne, Neïla Latrous de France Info et Pierre Lepelletier du Figaro. À Pékin, l’épreuve la plus difficile des Jeux Olympiques d’hiver, c’est sans doute la quarantaine imposée après un test positif au Covid. La Belge Kim Meylemans en a fait les frais cette semaine. Après un test positif, la sportive a été placée en quarantaine, mais même après trois tests négatifs, elle n’a pas obtenu la permission de retourner défendre ses couleurs. Kim Meylemans n’est pas la seule athlète à se plaindre des conditions difficiles de ces JO sous cloche. Pour la première fois de son histoire, le Vatican a envoyé son Pape participer à une émission de télévision. Le Pape François s’est donc rendu sur le plateau de la populaire « Che Tempo que fa ». Aux États-Unis, l’élue républicaine Marjorie Taylor Greene aurait sans doute dû y réfléchir à deux fois avant d’ouvrir la bouche cette semaine. En voulant dénoncer les peines prononcées contre les assaillants du Capitole, l’élue a comparé la justice à du… « gaspacho ». Elle voulait en réalité parler de la « Gestapo » sous la seconde guerre mondiale.