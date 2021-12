19h30 Médias – Médiamètre : la surprise Pécresse a-t-elle un avenir dans les urnes ?

Valérie Pécresse a été choisie par les militants LR pour représenter la droite à l’élection 2022. Une surprise puisque Xavier Bertrand était donné grand favori et, après lui, Michel Barnier. Résultat : ni l’un ni l’autre n’était présent au second tour et, au final, c’est bien Valérie Pécresse qui l’a emporté. Pour décrypter la première grosse surprise de la campagne présidentielle, Julien Bellver s’adresse à trois journalistes experts : Marion Mourgue du Figaro, Thomas Despre de RTL et Anne Rosencher de l’Express. Cette semaine, le Parlement chilien a donné son feu vert au mariage pour tous. Une avancée historique après des années de lutte dans le pays. Le Chili devient le huitième pays d’Amérique latine à sauter le pas. En Russie, les chaînes de télé repassent en boucle les images du sommet virtuel entre Joe Biden et Vladimir Poutine. La télévision d’État russe a dépêché ses meilleurs comportementalistes pour décrypter les moindres faits et gestes du président américain. Sur fond de tensions extrêmes à la frontière ukrainienne, cette rencontre entre les deux chefs d’État était très attendue et a permis de calmer le jeu, mais sans véritablement régler la situation. Le Sunday Times affirme cette semaine que des traces de cocaïne ont été retrouvées dans onze des douze toilettes que compte le Parlement britannique. Le journal ajoute qu’un ex-député aurait même salarié son dealer pour plus de facilités.