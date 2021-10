19h30 Médias – Médiamètre : la vraie-fausse entrée en campagne d’Emmanuel Macron

C’est désormais la règle dans le 19h30 Médias spécial week-end : dans « Médiamètre », trois journalistes décryptent pour nous la stratégie com’ de la semaine. Ce vendredi, on s’intéresse à celle d’Emmanuel Macron. Si le président n’est pas officiellement candidat, il se positionne depuis des mois. On en parle avec Charlotte Chaffanjon, journaliste à Libération, Arthur Berdah du Figaro et Mathilde Siraud du Point. On commence le tour du monde des actus médias par les États-Unis où les téléspectateurs ont assisté à une scène étrange. Whoopi Goldberg était hyper fière et hyper contente d’annoncer l’arrivée de la vice-présidente Kamala Harris, mais rapidement, c’est la confusion sur le plateau. En Afghanistan, la journaliste Clarissa Ward, star de CNN, est de retour à Kaboul. Elle a pu filmer l’ambassade américaine abandonnée et le contraste entre la vie d’avant les Talibans est saisissant. On termine par l’Italie où 400 jeunes du monde entier étaient réunis cette semaine pour le sommet de la jeunesse sur le changement climatique de l’ONU. Parmi eux, Greta Thunberg qui a dénoncé l’inaction des dirigeants du monde en matière d’écologie, jusqu’à redéfinir leur vision de l’espoir.