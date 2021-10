19h30 Médias – Médiamètre : qui pour incarner la droite en 2022 ?

Qui peut incarner la droite pour 2022 ? Ce vendredi, trois journalistes décryptent pour nous la stratégie com’ des Républicains, mais aussi celles des principaux candidats du parti : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et le chouchou des militants Michel Barnier. Pour décrypter leurs stratégies, Julien Bellver interrogent Marion Mourgue du Figaro, Nathalie Schuck du Point et Hadrien Bect de France info. Aux États-Unis, la « Biden Mania » est terminé. Selon un récent sondage, le président des États-Unis s’effondre dans les sondages, au point de forcer la Maison-Blanche à réagir. Pour les proches de Joe Biden, l’explication est toute trouvée : cette baisse de popularité est due au Covid, dont le pays peine à se débarrasser. Dans les faits, le chaos du retrait des troupes américaines en Afghanistan a aussi participé à affaiblir le président. Pendant ce temps-là, qui remonte dans les sondages d’opinion ? Donald Trump. Si vous n’avez pas encore vu Squid Game, c’est que vous faites partie des irréductibles. La série a déjà obtenu le titre du meilleur démarrage de l’histoire sur Netflix. Le pitch : des Coréens ruinés jouent à des jeux d’enfants mortels pour espérer gagner de l’argent et sortir de la pauvreté. Trash, choquante, déstabilisante, mais ultra esthétique, la série a conquis le monde entier en à peine trois semaines. Pendant que son voisin se félicite du succès de sa série Netflix, « Squid Game », la Corée du Nord se félicite de ses gros muscles et de son attirail militaire. Cette semaine, la télévision officielle nord-coréenne a diffusé les images d’un Kim Jong-un ravi de voir ses troupes viriles exhiber leur puissance et casser des briques avec les pieds, la tête ou toute autre partie du corps qui le permet.