19h30 Médias – Médiamétrie : Éric Zemmour a-t-il réussi son entrée en campagne ?

Après des semaines de faux-suspens, Éric Zemmour a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle ce mardi. L’annonce a mobilisé des heures d’antenne avant, pendant et après le discours du polémiste qui a ensuite enchaîné avec le 20h de Gilles Bouleau sur TF1, lequel ne s’est pas tout à fait passé comme le polémiste l’avait prévu. Éric Zemmour a-t-il convaincu avec sa vidéo de candidature ? Peut-il relancer une campagne au point mort ? Pour répondre à ces questions, Julien Bellver s’entoure des journalistes Laetitia Krupa, Camille Vigogne Le Coat et Paul Laubacher. L’Angleterre a appris via notre Canard enchaîné français qu’Emmanuel Macron a taxé de « clown » son Premier ministre. De quoi lancer le débat sur les chaînes britanniques : et si Boris Johnson était vraiment un clown ? Donald Trump n’est peut-être plus président des États-Unis, mais il ne se passe pas un jour sans qu’on parle de lui. La bombe de cette semaine a été lâchée dans un livre à paraître signé de son ex-chef de cabinet. On y apprend que Donald Trump a attendu six jours après son test positif pour révéler sa contamination au Covid. Pendant ce laps de temps, l’ancien président a multiplié les déplacements, sans prendre de précaution. Depuis deux semaines, les habitants de Hong-Kong peuvent profiter de Disney+. Seul problème : un épisode des Simpson est indisponible sur la plateforme. Pour cause, il s’agit de l’épisode dans lequel la famille Simpson visite la place Tiananmen où ont eu lieu les massacres des manifestants pro-démocratie en 1989.