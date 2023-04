19h30 Médias : même aux Pays-Bas, Emmanuel Macron n’échappe pas à la colère contre la réforme des retraites

On est à peine mardi que la semaine d’Emmanuel Macron s’annonce déjà très compliquée. Entre le tollé provoqué par ses propos sur Taïwan et l’Ukraine, alors que le Conseil constitutionnel s’apprête à rendre sa décision sur la réforme des retraites, que la majorité est encore loin d’être acquise à l’Assemblée nationale, le président est à la peine et tous les médias le soulignent en ce début de semaine. Emmanuel Macron est actuellement aux Pays-Bas pour deux jours. Le chef d’Etat a démarré sa visite par un discours sur la souveraineté européenne, vite perturbé par des manifestants contre la réforme des retraites qui avaient fait le déplacement jusqu’à Amsterdam pour se faire entendre. Dans l’avion qui le ramenait à Paris après sa visite en Chine, Emmanuel Macron a tenu des propos sévères sur Taïwan. Des propos repris par toute la presse internationale, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne, où l’on apprécie moyennement les remarques du président français. Vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre son verdict sur la controversée réforme des retraites. En attendant, la semaine sera une nouvelle fois chargée pour la Première ministre qui doit rencontrer Marine Le Pen à Matignon, puis les représentants des collectivités locales à la veille d’une douzième journée de mobilisation ce jeudi. Gros coup de gueule ce matin pour Aurélien Pradié. Sur France Info, le député LR s’est insurgé contre une tribune du Figaro signée par quatre de ses collègues LR réclamant un nouveau Premier ministre issu de leurs rangs. Premier ministre qui pourrait n’être autre qu’Éric Ciotti, qu’on dit très tenté par le poste.