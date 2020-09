19h30 Médias : menacée de mort, la DRH de Charlie Hebdo charge Jean-Luc Mélenchon

En savoir plus sur Yann Barthes

Marika Bret, DRH de Charlie Hebdo, a dû être exfiltrée de son domicile après avoir reçu des menaces « très sérieuses ». Dans une interview accordée au Point, elle raconte les « dix minutes » qu’elle a pu prendre pour rassembler ses affaires et tire la sonnette d’alarme. La directrice s’en prend notamment à Jean-Luc Mélenchon, qu’elle accuse d’alimenter un débat de haine. Avec la reprise des cas de contamination à la Covid-19, Julien Bellver fera régulièrement un point sur la situation en France et dans le monde dans son 19h30 Médias. Pour l’heure, les professionnels ne sont pas tous d’accord et ça complique un peu les choses. Depuis plusieurs jours, on voit son visage partout : il s’appelle Sylvain, il a 35 ans, il est instituteur en primaire depuis 12 ans, mais il est surtout tatoué de la tête aux pieds. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce week-end, au cours d’un meeting, Donald Trump a salué la qualité des « gènes » de ses supporters. Oui, de leurs « gènes », ce qui rappellent des souvenirs pas très glorieux de l’Histoire.