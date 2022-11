19h30 Médias – Missile tombé en Pologne : récit d’un emballement médiatique

Dans la nuit de mardi à mercredi, un missile s’est abattu en Pologne, près de la frontière ukrainienne. Rapidement, la nouvelle a fait le tour du monde et a provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Attaque russe ou tir accidentel de l’armée ukrainienne ? L’enquête est toujours en cours, mais les premières constatations penchent pour le second scénario. Pendant quelques heures, on a assisté à un véritable emballement médiatique chez toute la presse internationale. Mardi soir, peu après la chute d’un missile en Pologne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été le premier grand leader à réagir à prendre la parole. Très vite, trop vite peut-être. Dans la nuit de mardi à mercredi, un missile s’est abattu sur la Pologne, près de la frontière ukrainienne, alors que le sommet du G20 se réunit en ce moment-même à Bali, en Indonésie. Peu de temps après l’incident, les dirigeants mondiaux ont été photographiés en pleine réunion de crise.