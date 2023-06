19h30 Médias - Mobilisation contre la réforme des retraites : des manifestants moins nombreux mais déterminés

Ce mardi 6 juin 2023, la Normandie célèbrait le 79ème anniversaire du Débarquement des troupes alliées. Emmanuel Macron s'est rendu sur place mais les journalistes voulaient surtout avoir son avis sur la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats se sont montrés optimistes sur les chiffres de la mobilisation mais elle était en nette baisse : 300 000 manifestants à Paris selon la CGT. Lors des manifestations du 1er mai, la CGT comptait 2,3 millions de manifestants dans tout le pays et 782 000 selon les autorités. Les manifestants présents restaient déterminés à faire pression sur l'Assemblée nationale qui doit examiner ce jeudi 8 juin la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Certains syndicats ne veulent pas tourner la page sauf Laurent Berger qui fléchit son discours pour la première fois depuis le début de la mobilisation. L'affaire Lindsay, une collégienne de 13 ans qui s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement scolaire, fragilise le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye. Ce lundi 5 juin, les parents de Lindsay étaient reçus au ministère de l'Education nationale par le ministre lui-même. La famille a accusé le ministre de ne pas être sincère et impuissant dans la lutte contre ce phénomène. Betty, la mère de Lindsay a déclaré devant la presse après l'entretien que "des choses ont été dites mais pas pris au sérieux". Sur les réseaux sociaux, le ministre a rappelé ses engagements en matière de harcèlement. Mais Pap Ndiaye a réagi trop tard à ce drame qui a ému de nombreux Français. Lindsay s'est suicidée le 12 mai et trois semaines plus tard, le ministre n'avait toujours pas eu les parents de la collégienne au téléphone. Pap Ndiaye est un intellectuel brillant mais un ministre effacé, incapable de prononcer des excuses et de mettre des mots simples sur l'émotion des parents. Il s'était montré plus convaincant lors de la mort du petit Lucas en janvier qui s'était lui aussi donné la mort suite à un harcèlement scolaire. La famille de Lindsay sera reçue ce mercredi 7 juin par Brigitte Macron, très impliquée sur le sujet du harcèlement. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin, le barrage de Kakhovka, dans le Sud de l'Ukraine, a cédé. Le gouverneur ukrainien de la région a appelé à évacuer la région en prévision des risques d'importantes inondations. Ce barrage alimente aussi la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, pour assurer le refroidissement de son combustible. Le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique s'est montré rassurant à ce sujet. L'Ukraine a dénoncé un crime de guerre russe alors que la Russie accuse les Ukrainiens, mais personne ne croit à cette dernière version. Anne Hidalgo se faisait de plus en plus rare dans les médias depuis son échec à l'élection présidentielle mais elle a choisi la matinale de France Inter pour son retour médiatique. La maire de Paris s'est montrée très offensive, notamment sur le sujet des retraites et de l'écologie. Ce lundi 5 juin, elle s'est montrée également très impatiente lors du vote du nouveau Plan Local d'Urbanisme au Conseil de Paris suite à des aléas techniques. Ce lundi 5 juin, Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l'abbaye. Le président en a profité pour donner une leçon de journalisme sur les citations anonymes dans la presse. Il a également adressé un message clair à ceux qui spéculent sur sa mauvaise entente avec la Première ministre.