19h30 Médias : mobilisation en baisse pour la 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites

La 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites n’a pas réussi à faire le plein. La foule était beaucoup moins compacte dans les rues ce mardi 28 mars qu’elle ne l’était lors des précédentes mobilisations. A Paris, la CGT a compté 450 000 manifestants contre 800 000 la semaine passée. Si les chiffres de la mobilisation sont en baisse, de nombreuses violences sont à déplorer partout en France après cette 10ème journée de mobilisation. A Paris, des heurts ont éclaté dès 16h45 et se poursuivent encore ce soir. Toute la journée, les chaînes d’info ont suivi à la trace les cortèges des manifestations partout en France, en jouant à se faire peur. Sur BFMTV, toute la journée les journalistes ont cherché des usagers des transports en commun en colère, en vain. Le rétablissement de la communication entre les syndicats et le gouvernement semble s’éloigner, pourtant Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT, a fait un nouveau pas en direction de l’exécutif ce mardi matin en appelant à une médiation. Il a été rejoint par son collègue de la CGT, mais cela suffira-t-il à convaincre le gouvernement ? Pas besoin de passer dans le JT de 13h pour faire passer des messages, Emmanuel Macron l’a bien compris. Une des méthodes éprouvées pour se faire entendre reste de distiller des « off » dans la presse. C’est ainsi qu’on a appris ce mardi matin par le Parisien qu’une réunion avait eu lieu à l’Elysée avec les cadres de la majorité face à une cible commune : Jean-Luc Mélenchon. En politique, il existe une règle qui ne trompe jamais : quand il y a trop de fuites à votre sujet dans la presse, c’est en général un mauvais signe. Ces derniers jours, les indiscrets se multiplient sur la Première ministre Elisabeth Borne.