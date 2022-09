19h30 Médias – Mobilisation partielle : des milliers de Russes descendent dans les rues

Après le discours de Vladimir Poutine annonçant la mobilisation partielle de sa population, les premiers signes de rébellion se font sentir en Russie. Depuis l’allocution, plusieurs milliers de Russes sont descendues dans les rues, bravant la répression policière. Parmi les manifestants, beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes, inquiets pour leur avenir, pour leurs frères, leur mari, leurs parents. Critiqué pour son tweet de soutien à Adrien Quatennens accusé de violences conjugales, Jean-Luc Mélenchon serait-il en train de se laisser déborder par la nouvelle génération féministe de gauche ? Après sa double claque aux élections présidentielles et législatives, Éric Zemmour a-t-il changé ? Spoiler : non.