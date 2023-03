19h30 Médias – Motion de censure : qui a voté quoi ?

Malgré plusieurs journées de tractation, la motion de censure dite « transpartisane » déposée par le groupe LIOT a finalement été rejetée par l’Assemblée nationale ce lundi. Le gouvernement d’Elisabeth Borne sauve sa peau et sa réforme des retraites, qui peut désormais poursuivre son chemin avant d’être mise en place. Toute la journée, les médias étaient en boucle sur cette journée décisive de vote de motion de censure contre le gouvernement. C’est simple : on se serait cru en pleine journée du second tour, avec des bandeaux plus incisifs les uns que les autres et grands renforts de décomptes jusqu’au vote puis jusqu’aux résultats du dit vote. Si la motion de censure a été rejetée par l’Assemblée nationale ce mercredi, il y a fort à parier que les oppositions saisissent le Conseil constitutionnel pour tenter un dernier recours contre la réforme des retraites. Si la réforme passe cette nouvelle étape, il restera encore à Emmanuel Macron à promulguer la loi, le 1er septembre prochain. Malgré ce succès à l’Assemblée, les mois à venir seront compliqués pour Emmanuel Macron. Pour relancer son quinquennat, le président a deux options : changer son gouvernement ou dissoudre l’Assemblée nationale. Après le recours au 49.3, la contestation de durcit dans la rue. Depuis plusieurs jours, on voit apparaître de nombreux cortèges, plus mobiles, plus spontanés et souvent plus jeunes, parfois émaillés de débordements violents, comme sur la place de la Concorde jeudi dernier. Depuis, BFMTV est en édition spéciale chaque soir et, sur les réseaux sociaux, les vidéos de violences policières se multiplient. Côté international, Xi Jinping est arrivé en Russie ce lundi pour une visite officielle de trois jours. Le président chinois s’est notamment entretenu avec Vladimir Poutine, tout sourire aux côtés de son homologue. C’est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu’un chef d’Etat se rend sur le sol russe.