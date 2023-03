19h30 Médias : Noël Le Graët écarté de la FFF, replacé aussitôt à la FIFA

Après 12 ans à la tête de la Fédération Française de Football et après des mois de polémique, Noël Le Graët a finalement démissionné ce mardi 28 février. Son numéro 2, Philippe Diallo, assurera l’intérim jusqu’à juin prochain. Noël Le Graët, de son côté, a directement été nommé à la tête du bureau parisien de la Fifa. Noël Le Graët sorti du cadre, reste une polémique à gérer à la FFF : celle de Corine Diacre. Rien ne va plus dans l’équipe nationale féminine et à cinq mois de la Coupe du monde de football, la situation est critique. Ce week-end, la capitaine des Bleues, Wendie Renard a annoncé sa mise en retrait sur fonds de désaccords avec la sélectionneuse. Quelques jours plus tard, deux autres joueuses lui ont emboîté le pas. Corinne Diacre sera fixée sur son sort le 9 mars prochain. Après un passage chaotique à l’Assemblée nationale, le projet de loi sur la réforme des retraites arrive au Sénat. Sa caractéristique principale ? Pas d’Insoumis et pas de groupe Rassemblement national non plus. Surtout des sénateurs LR devenus maîtres du temps à qui Emmanuel Macron fait les yeux doux. Après l’Assemblée nationale, le projet de réforme des retraites est arrivé au Sénat. Pour convaincre, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, va encore devoir mouiller la chemise. Et tenir le choc. Les syndicats appellent au « blocage total du pays » le mardi 7 mars prochain. L’appel à la grève devrait être suivie dans de nombreux secteurs, de l’enseignement à l’énergie, en passant par les transports, les éboueurs et les livreurs. Alors que la réforme des retraites faisait son entrée au Sénat ce mardi, les chaînes d’infos n’ont eu que l’affaire Palmade à la bouche. Tout comme les JT nationaux qui en ont tous fait leur Une lundi soir.