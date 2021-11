19h30 Médias : Noël va-t-il être gâché par la reprise du Covid ?

L’hiver se passera-t-il sous la menace du Covid ? L’arrivée de la cinquième vague en Europe est désormais officielle : l’Autriche a décidé du confinement de ses habitants non-vaccinés, l’Allemagne réfléchit à instaurer les mêmes mesures tandis que les Pays-Bas ont remis en place un confinement partiel. La France, elle, espère passer entre les gouttes. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, n’exclut pas le recours à un nouveau confinement si la situation devait l’imposer, mais se montre pour l’instant rassurant. Pour éviter de devoir passer Noël confiné ou en pleine cinquième vague, le gouvernement réfléchit à l’instauration d’un pass vaccinal en remplacement du pass sanitaire. Avec ce nouveau pass, il ne sera plus possible d’aller au cinéma ou au restaurant avec un test négatif : il faudra obligatoirement avoir été vacciné ou être remis du Covid. Le mouvement MeToo n’est pas terminé. Depuis plusieurs jours, les témoignages se multiplient sous le hashtag « MeTooPolitique » sur les réseaux sociaux. Des centaines de femmes rapportent des faits d’agressions et de harcèlement dans le milieu politique. Ce week-end, 300 d’entre elles ont rédigé une tribune dans Le Monde appelant à « écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes » de la vie politique. Y aura-t-il bientôt un mur entre la Pologne et le Belarus ? La question divise la classe politique française en pleine pré-campagne électorale. La Pologne, elle, a fait son choix. Les soutiens d’Anne Hidalgo sont de retour dans les matinales dans ce qui est, pour eux, toujours un exercice périlleux. La présidente de la région Occitanie et porte-parole de la candidate PS, Carole Delga, était en difficulté sur BFMTV. Quant à Olivier Faure, patron du PS, il a toujours du mal à montrer son enthousiasme pour sa candidate. À droite, les militants LR étaient ce week-end à Saint-Quentin pour une réunion publique de Xavier Bertrand. Les candidats au Congrès LR n’ont plus que quelques heures pour recruter de nouveaux militants et les convaincre de voter pour eux. Parfois, le démarchage téléphonique est finalement la meilleure méthode. Emmanuel Macron était à Béziers ce mardi pour visiter une usine spécialisée dans la production d’hydrogène vert. Qui dit déplacement à Béziers, dit rencontre avec le maire de la ville, Robert Ménard. On s’attendait à un échange tendu, on a été surpris.