19h30 Médias : "Nous n’avons reçu aucune réponse claire de votre part", Volodymyr Zelensky met la pression à l’OTAN

Le monde entier avait les yeux tournés vers Bruxelles ce jeudi où se tenait trois sommets d’importance : celui de l’OTAN, celui du G7 et celui du conseil européen. Le président américain Joe Biden avait fait le déplacement, tout comme Justin Trudeau et Boris Johsnon. Au total, 30 chefs d’État et de gouvernements étaient présents avec un seul objectif : montrer l’unité de l’Occident face à l’invasion russe en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole en visio conférence pour mettre une grosse pression aux dirigeants occidentaux. Depuis quelques jours, la question est posée : Vladimir Poutine est-il en train de perdre sa guerre en Ukraine ? L’opération militaire lancée par la Russie prend plus de temps que prévu. Le dirigeant russe aurait sous-estimé la force de la résistance ukrainienne. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, assure même que l’armée ukrainienne a repris plusieurs de ses villes tombées aux mains des Russes. Dans la guerre de propagande entre l’Ukraine et la Russie, l’Ukraine dominait sans partage et sans doute. Jusqu’à cette semaine. Depuis quelques jours, des vidéos d’Ukrainiens attachés à des poteaux, humiliés et parfois frappés inondent les réseaux sociaux. Des images repris à foison par les comptes pro-russes dans le but de briser l’image jusque-là parfaites des Ukrainiens. L’entreprise Renault a annoncé la suspension de ses activités industrielles en Russie. Face à l’Assemblée nationale mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les entreprises françaises, dont Renault, citée nommément, à cesser leur commerce avec la Russie. C’est désormais chose faite. Total attaque Yannick Jadot en diffamation après ses propos accusant l’entreprise d’être complice des « crimes de guerre » de la Russie. Avec cette sortie le candidat, dont la campagne est en perte de vitesse, est de nouveau à la Une. On saura dans quelques jours si son bras de fer avec Total lui aura rapporté des points. Pour tenter d’accéder au second tour, Éric Zemmour doit convaincre la jeunesse. Pour y parvenir, le candidat d’extrême droite a accepté l’invitation de Guillaume Pley, ancien animateur sur NRJ pour une émission façon « Confessions intimes » à la sauce Youtubeur.