19h30 Médias - Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron demande l'instauration de l'État d'Urgence

Alors que l'Assemblée nationale a adopté à son tour après le Sénat la révision constitutionnelle réformant le corps électoral du scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie, une nouvelle nuit d'émeutes a éclaté sur le territoire. L’archipel français au large de l’Australie s’est une nouvelle fois embrasé aujourd’hui au terme d’une deuxième nuit de violentes émeutes ! Le bilan est très lourd : des centaines de blessés, 3 morts ! 1 gendarme blessé par balle qui a succombé à ses blessures... Emmanuel Macron a déclaré l’état d’urgence ! Cette décision a été prise à l'issue d'un conseil de défense ayant réuni le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou encore le ministre des Armées. L’homme le plus recherché de France et ses complices sont toujours dans la nature après l’attaque d’un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts et 3 blessés. La traque se poursuit, mais sans résultat pour le moment. À la demande des autorités françaises, Interpol a diffusé une "notice rouge". L'homme de 30 ans est désormais recherché au niveau mondial. Dans la matinée, à 11 heures, des centaines de pénitentiaire ont observé une minute de silence devant des prisons, en mémoire des agents qui ont été tués. Dans une déclaration transmise par son entourage à l'AFP dimanche, Marine Le Pen juge « très utile » de débattre avec Emmanuel Macron « en septembre », après les élections européennes qui ont lieu le 9 juin.

