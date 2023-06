19h30 Médias – Novak Djokovic fait entrer le conflit Serbie-Kosovo à Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros n’a débuté que depuis trois jours, mais il est déjà le théâtre de plusieurs polémiques. La première concerne Novak Djokovic, lequel s’est exprimé sur les tensions qui émaillent la Serbie et le Kosovo. La seconde concerne le refus d’une joueuse ukrainienne de serrer la main de son adversaire biélorusse. La seconde manche de la bataille des retraites à l’Assemblée s’ouvre ce mercredi 31 mai. L’Insoumis Eric Coquerel, président de la Commission des Finances, a donné son feu vert à la proposition de loi LIOT pour abroger la réforme décriée. Pour contrer l’examen de ce projet de loi, la majorité veut invoquer l’article 40, qui interdit que les propositions de loi des parlementaires ne viennent alourdir la facture pour l’Etat. Or, abroger la réforme des retraites, c’est ajouter 10 à 15 milliards d’euros par an au budget. De quoi lancer une offensive anti-LIOT côté gouvernement. Ce mardi matin, Moscou a été la cible de plusieurs attaques de drones, pour la plupart interceptés par la défense anti-aérienne russe. La Russie accuse Kiev d’être à l’origine des attaques, mais l’Ukraine dément. « Chiche ! » avait dit Gérald Darmanin, enjoignant Les Républicains à venir travailler avec la majorité sur un projet de loi immigration. Sauf que le ministre de l’Intérieur a tellement fait le tri dans les propositions LR qu’il prend désormais le risque de perdre leur soutien. Gabriel Attal est partout avec son plan pour lutter contre la fraude sociale. Tellement partout qu’il commence à faire des jaloux parmi ses collègues. Ça se gâte pour Elisabeth Borne : Emmanuel Macron n’a pas apprécié la sortie de sa Première ministre rappelant les origines Pétainistes du Rassemblement national.