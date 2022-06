19h30 Médias : NUPES ou majorité, qui a gagné les élections législatives ?

Contrairement à une élection présidentielle, avec un seul gagnant et donc une victoire claire et précise, les élections législatives sont un peu plus compliquées à décrypter. La preuve dès dimanche soir, à l’annonce des premiers résultats, avec des discours – et parfois des chiffres – contradictoires. Le score de la NUPES au premier tour des élections législatives a éclipsé l’autre très bon score de ce scrutin, celui du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen a récolté 18,68% des voix. C’est plus qu’en 2017. Pour la première fois depuis près de 40 ans, le Rassemblement national devrait disposer d’un groupe parlementaire à l’Assemblée. Preuve de ce succès relatifs, même les candidats boulets du parti sont certains d’être au second tour. Éric Zemmour est éliminé dès le premier tour des élections législatives. L’ancien candidat à la présidentielle a terminé en troisième position dans la 4ème circonscription du Var, loin derrière la candidate de la majorité et du candidat du RN. Au niveau national, « Reconquête » ne fait pas mieux : aucun des candidats du parti d’Éric Zemmour n’a réussi à passer le premier tour. Gros cafouillage chez les Macronistes dimanche soir. Après les résultats du premier tour et le score de la NUPES, la majorité se divise sur la question du front républicain. Faut-il faire barrage au Rassemblement national au second tour ? Toute la soirée, les avis ont divergés avant une remise à plat ce lundi matin.