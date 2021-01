19h30 Médias - Olivier Duhamel accusé d'inceste, le livre choc de Camille Kouchner

En savoir plus sur Yann Barthes

Coup d’accélération ce mardi sur la vaccination : après le gros coup de gueule d’Emmanuel Macron, la France a passé le cap des 5000 personnes vaccinées. C’est encore très faible par rapport à nos voisins européens, mais Olivier Véran l’a assuré sur RTL ce matin, le nombre de vaccination va décoller dans les prochains jours. Le ministre de la Santé n’a d’ailleurs pas hésité à rejeter la faute de cette lenteur française sur le dos de la Haute Autorité de Santé, l’un des nombreux étages de l’administration française censés organiser la vaccination. Or, pour Olivier Véran, le choix de l’HAS de vacciner en priorité les personnes âgées expliquerait notre retard sur la question. En réalité, l’argument ne tient pas : en Allemagne, pays qui a eu accès au vaccin en même temps que nous, 115 000 pensionnaires d’EHPAD et 63 000 personnes de plus de 80 ans ont déjà été vaccinées, contre… 5000 en France, on le rappelle. L’Angleterre se reconfine jusqu’à mi-février, au moins. Boris Johnson en a fait l’annonce lundi soir en direct à la télévision britannique. Face à l’explosion des cas de nouveau Covid, les hôpitaux anglais sont en surcharge. La même situation arrivera-t-elle aussi en France ? Tremblement de terre hier soir dans la presse et sur les réseaux sociaux. C’est l’histoire d’un livre dont la sortie a été gardée Top Secret : celui de Camille Kouchner. Dans « Familia Grande », l’autrice témoigne des faits d’agressions sexuelles subies par son frère jumeau de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel.