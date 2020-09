19h30 Médias : Olivier Véran peut-il encore tenir ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On le croyait disparu, mais Olivier Véran a refait surface ce jeudi. Le ministre de la Santé tenait une conférence de presse cet après-midi pour faire le point sur la situation de l’épidémie en France. Et, pour la première fois, on l’a senti raccord avec la nouvelle stratégie présidentielle. L’annonce de Bridgestone de fermer son usine de Bethune a fait l’effet d’une bombe. Ce matin, tous les invités politiques ont été interrogés sur le sujet et, pour beaucoup, c’était la stupéfaction. Deux jours après l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut, TF1 a annoncé ce jeudi le nom de sa remplaçante. Dès le 4 janvier, Marie-Sophie Laccarau reprendra les rennes du JT de 13h. Dans le reste de l’actu, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin part en guerre contre le rappeur Freeze Corleone et aux États-Unis, Donald Trump a fait du grand Trump au cours de sa conférence de presse.