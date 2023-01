19h30 Médias – Omar Sy : itinéraire d’une polémique inutile

Omar Sy est en promo pour la sortie de son dernier film « Tirailleurs ». Après une interview fleuve, l’acteur se retrouve au cœur d’une polémique, lancée sur les réseaux sociaux, reprise par l’eurodéputée Nathalie Loiseau et largement relayée par l’extrême droite et la fachosphère. L’origine de cette polémique : une petite phrase montée en épingle, tirée des propos d’Omar Sy dans le Parisien, alors interrogé sur la guerre en Ukraine. Le journaliste du Parisien à l’origine de l’interview, lui-même atterré par l’ampleur de la polémique, a publié un nouvel article en réponse aux critiques. Pas sûr que cela suffise à calmer la fachosphère, en toupie depuis 48h. La baguette va-t-elle devenir le symbole de la crise sociale qui couve en France ? Des artisans, notamment des boulangers, dénonce l’augmentation démentielle des montants de leurs factures d’électricité. Certains d’entre eux sont confrontés à des factures jusqu’à 12 fois supérieures à la normale. Une situation qui entraîne des licenciements, voire des fermetures. Visage de cette col-re, le boulanger Julien Pedussel, dans l’Oise. Les bombardements russes s’intensifient dans toute l’Ukraine au troisième jour de la nouvelle année en réponse à la riposte ukrainienne. Il y a quelques jours, l’armée ukrainienne a détruit une école transformée en base russe à Makiivka, dans l’Est de l’Ukraine. Pour la première fois, les Russes ont reconnu une lourde perte, celle de 63 soldats tués pendant l’attaque. L’Ukraine, elle, estime à 400 le nombre de soldats victimes de la frappe Elisabeth Borne a pris une bonne résolution pour 2023. La même qu’en 2022. Celle de « discuter ». Discuter sur la réforme des retraites, sur la grève des médecins et des conducteurs de train, sur l’assurance chômage, … Manuel Bompard nous prendrait-ils pour des jambons ? Le nouveau patron de la France insoumise a tenté de nous la mettre à l’envers sur sa place dans la hiérarchie du parti.