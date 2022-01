19h30 Médias – Omicron : le pic est proche

Une petite bonne nouvelle pour commencer la semaine : le pic de la vague Omicron est proche d’après le professeur Arnaud Fontanet. Omicron a contaminé tellement de personnes ces dernières semaines qu’il arrive presque à cours de nouvelles personnes à infecter. Prudence toutefois : à Londres, où Omicron a frappé en premier, le pic est dépassé, mais la décrue est plus lente qu’espérée. Pour ce qui est des hospitalisations, « l’effet Omicron » est encore flou. Si le variant génère moins de patients nécessitant d’être admis réanimation, il provoque encore beaucoup de formes sévères. Le niveau des hospitalisations atteint déjà celui de la troisième vague, niveau qui avait poussé au confinement. Une semaine après la rentrée scolaire, 9000 classes ont dû fermer leurs portes pour cause de contaminations au Covid. Omicron et le protocole sanitaire mis en place par le ministère de l’Éducation ont complètement désorganisé les établissements scolaires. Les enseignants seront en grève jeudi pour protester contre cette pagaille. La saga Djokovic versus le gouvernement australien se poursuit. Le tennisman, interdit d’entrée dans le pays parce que non-vacciné, a obtenu une première victoire ce lundi : la justice australienne a débouté le gouvernement en ordonnant la libération de Novak Djokovic. Christiane Taubira candidate ? Pas candidate ? Au cours d’un déplacement ce week-end, l’ancienne Garde des Sceaux a fait savoir qu’elle « accepterait le verdict de la Primaire populaire. Problème : son annonce, par manque de clarté, a laissé indifférents ses adversaires. Éric Zemmour a décidé d’envoyer valser la bonne vieille tradition qui veut que pour la nouvelle année, on souhaite du bon, du meilleur à autrui. Pour ses vœux à la presse, le candidat d’extrême droite s’est lancé dans une lourde charge contre les médias et les journalistes. Sa stratégie : monter ses électeurs contre la presse. Il reste deux mois aux prétendants à l’élection présidentielle pour réunir les 500 parrainages indispensables à la validation de leur candidature. Il ne suffit pas d’être haut dans les sondages pour les obtenir. On l’a entendue parler de ses livres, de sa famille, on l’a même vue faire la cuisine et parler de sa relation avec Éric Dupond-Moretti.