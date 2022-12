19h30 Médias - On a passé 24h devant CNEWS et spoiler : c’est un passeport pour la déprime

Les mauvaises nouvelles, les sujets bien plombants, on en trouve partout dans tous les JT, actualité oblige. Mais il n’y a que CNEWS pour en faire un sport national. La feuille blanche est devenue le symbole de la révolte en Chine. Dans un pays marqué par la censure, les manifestants ont trouvé le moyen de défier le pouvoir en place sans un seul mot. Emmanuel Macron avait appelé à « ne pas politiser le sport », la Coupe du monde au Qatar fait tout l’inverse. Lundi soir, un homme a été plaqué au sol puis arrêté pour s’être introduit sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel. La Coupe du monde au Qatar est politique, qu’on le veuille ou non. Ce mardi soir, l’affiche la plus politique de la compétition voit s’affronter l’Iran et les Etats-Unis. Alors que les relations diplomatiques sont particulièrement tendues entre les deux pays, la révolte en Iran et la prise de position des footballeurs iraniens d’un côté et celle des Américains de l’autre ont fait redoubler d’intensité les tensions avant le match. Cadences infernales, horaires de nuits, amendements par centaines : les députés sont au bord du burn-out. Même le médecin de l’Assemblée nationale est inquiet.