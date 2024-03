19h30 Médias – Opération « Place nette XXL » à Marseille : un nouveau coup de com’ pour Emmanuel Macron ?

Hier, Emmanuel Macron inaugurait l’opération « Place nette XXL » contre les trafics de drogue à Marseille."Un grand coup de communication" d'Emmanuel Macron pour "la campagne des européennes" selon de nombreux médias. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, est passée sur le grill des députés hier soir. L’occasion pour elle de se prononcer sur certains dossiers du moment. Sollicitée sur la réforme à venir de l’audiovisuel public, mais aussi sur plusieurs domaines du patrimoine et de la création, la ministre a laissé entendre qu’elle était favorable à la suppression de certaines écoles d’art. Valérie Hayer souligne ses "différences majeures" avec Raphaël Glucksmann, évoquant les sujets de l'immigration, de l'énergie et de l'économie. Des propos qui ont bien remonté le candidat du Parti socialiste et de Place publique ce matin sur Sud Radio.

