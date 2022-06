19h30 Médias : où sont les "40 000 supporters aux faux billets" de Gérald Darmanin ?

La polémique autour de la gestion des supporters lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France est loin d’être terminée. Outre-Manche, nos voisins britanniques ne décolèrent pas. Le patron de Liverpool réclame des excuses officielles du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. De son côté, le gouvernement s’accroche à sa version, laquelle renvoie la responsabilité sur les « 30 à 40 000 » supporters britanniques ayant tenté d’assister au match avec de « faux billets ». Problème : à l’heure actuelle, aucun témoignage ne vient corroborer ce chiffre conséquent. S’ils sont près de 40 000 à avoir été refoulés aux abords du stade, où sont-ils passés ? L’émotion est toujours immense au lendemain de l’annonce de la mort du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine. Le journaliste de BFMTV et RMC a trouvé la mort dans l’est du pays, alors qu’il couvrait l’évacuation de la région de Severodonetsk, nouvelle cible principale de l’armée russe. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour crime de guerre dès ce lundi. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a quant à lui rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff dès lundi soir. Côté russe, en revanche, on défend une version des faits très différente. Alors que l’émotion est encore très vive en France après l’annonce de la mort du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 ans, le pouvoir russe a rapidement fait publier un communiqué mettant en doute la raison de la présence du journaliste en Ukraine. Il y affirme notamment que Frédéric Leclerc-Imhoff était un « mercenaire étranger qui livrait des armes à l’Ukraine ». L’hôpital français va-t-il s’effondrer ? Depuis de longues semaines, médecins, infirmiers, techniciens alertent : les urgences sont au bord de la rupture. Les hôpitaux français manquent de moyens, de soignants, de lits disponibles. Emmanuel Macron était attendu de pied ferme à l’hôpital de Cherbourg ce mardi. Gérald Darmanin est-il seul au monde ? Depuis le fiasco du Stade de France, on n’a vu peu des nouveaux ministres venir à son secours. Pire, certains ne cachent plus leur désaccord. Après son échec à l’élection présidentielle, Anne Hidalgo était de retour pour son premier Conseil de Paris post-scrutin. Un retour très attendu par la presse, mais aussi et surtout par sa principale adversaire : Rachida Dati. Laquelle s’en est donnée à cœur joie.