19h30 Médias : parterre de stars pour l’hommage national à Jean-Paul Belmondo

Ce jeudi, toutes les caméras des chaînes étaient braquées sur les Invalides pour l’hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. Les reporters étaient sur place des heures avant le début de la cérémonie pour suivre minute par minute le déroulé de la journée. Ça lui pendait au nez depuis des mois, c’est désormais officiel : mercredi, le CSA a demandé aux médias audiovisuels de décompter le temps de parole d’Éric Zemmour, considérant qu’il était désormais un « acteur du débat politique national ». Immédiatement, le polémiste a dénoncé une « censure » et a promis qu’il ne se « tairait pas ». Concrètement, que va-t-il se passer pour Éric Zemmour, aujourd’hui salarié chez CNEWS, au Figaro et à Paris Première ? Éric Zemmour surveillé de près par le CSA, c’est une très bonne nouvelle pour Marine Le Pen. La patronne du Rassemblement national fera sa rentrée ce week-end à Fréjus avant d’enchaîner avec le 20h de TF1. Un retour médiatique après des mois de silence et pour cause : comme avant chaque élection nationale, Marine Le Pen veut prendre ses distances avec le RN. Il suffit de regarder l’affiche officielle de sa campagne pour s’en convaincre. Aux États-Unis, Donald Trump a décidé d’une curieuse façon de commémorer les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 en assistant à un match de boxe commenté par SnoopDog.