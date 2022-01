19h30 Médias – Pass vaccinal : les LR boudent les consignes de Valérie Pécresse

C’est officiel, le pass vaccinal a finalement été voté après des débats houleux toute la semaine. Il est 5h30 ce jeudi matin quand, au terme d’une énième nuit marathon, la majorité obtient sa victoire. Victoire pour le gouvernement, mais petit malaise chez Les Républicains chez qui les troupes n’ont pas vraiment suivi les conseils de leur patronne Valérie Pécresse. À peine voté, le pass vaccinal sera-t-il bientôt obsolète ? Le gouvernement peut-il lui préférer la vaccination obligatoire ? Édouard Philippe a mis les pieds dans le plat mercredi en appelant à assumer la stratégie de la vaccination obligatoire. Novak Djokovic, bloqué à l’aéroport pour cause de non-vaccination : l’information a fait le tour du monde en quelques heures. Le tennisman annonçait mardi avoir obtenu une exemption pour rentrer sur le territoire australien pour éviter de se faire vacciner. Problème : sa prise de position n’a pas du tout plu à l’Australie, qui lui a donc refusé l’entrée. Emmanuel Macron a indéniablement réussi son coup avec sa petite phrase contre les non-vaccinés. D’abord, il a imposé ce thème partout, mais les sondages montrent aussi qu’il n’a pas perdu de sa popularité malgré ses propos et enfin, on ne parle que de sa stratégie politique dans les médias. Emmanuel Macron a réussi à éclipser toute l’opposition, même Éric Zemmour avait disparu. Selon Le Canard Enchaîné, le candidat d’extrême droite étaient en vacances dans les Caraïbes, avant de faire son retour sur Europe 1 ce jeudi, avec une nouvelle cible : Valérie Pécresse. La candidate de la droite, elle aussi éclipsée par les propos du président, a trouvé comment exister : en reprenant la phrase bien connue – et bien polémique – de Nicolas Sarkozy sur les karchers et les quartiers.