19h30 Médias – Pass vaccinal : séance mémorable à l’Assemblée nationale

La France aime le théâtre, surtout le théâtre parlementaire. Lundi soir, alors qu’une nuit blanche à l’Assemblée nationale devait permettre au gouvernement de faire passer sa loi sur le pass vaccinal, surprise : les députés de l’opposition ont voté la suspension des débats. À la tête de la fronde, Les Républicains, que la majorité pensait pourtant de son côté. Ce mardi matin dans les matinales, c’était à qui offrirait la plus grosse punchline, au choix contre les frondeurs ou contre le gouvernement. À plusieurs reprises lundi soir, alors que le gouvernement s’apprêtait à faire passer sa loi sur le pass vaccinal, le ministre de la Santé a renvoyée dans les cordes la députée anti-vax Martine Wonner, lui rappelant notamment que la « chloroquine, ça ne se fume pas ». Lundi soir à l’Assemblée nationale, alors que le gouvernement et l’opposition s’écharpaient sur le pass vaccinal, un témoignage particulièrement marqué l’hémicycle : celui du député LREM Raphaël Gérard, atteint d’un Covid long. Pendant que les députés débattent du pass vaccinal, la France a enregistré près de 300 000 nouveaux cas de Covid en 24h. La situation dans les hôpitaux se tend au point que la question est de nouveau sur la table : l’hôpital français va-t-il tenir ? Les hospitalisations repartent fortement à la hausse depuis quelques jours sous l’effet de la vague Omicron qui se superpose à la vague Delta. Face aux risques de saturation des hôpitaux, une petite musique commence à monter : faut-il réanimer ou non les personnes non-vaccinées ? Le débat fait suite à la question du professeur André Grimaldi dans le JDD ce week-end : « et si les non-vaccinés assumaient aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ? », avait-il déclaré. Les médecins, eux, se refusent à faire un tri, tout comme Olivier Véran qui l’a réaffirmé ce mardi matin. Depuis plusieurs jours, deux personnalités sont en train de devenir le symbole des non-vaccinés : les frères Igor et Grichka Bogdanoff, tous deux décédés du Covid à quelques jours d’intervalle. À 72 ans, ils n’étaient pas vaccinés et n’étaient pas connus pour être des antivax notoires. S’il veut espérer l’emporter, Éric Zemmour doit convaincre l’électorat féminin, un enjeu de taille pour le candidat. Pour y parvenir, son équipe s’organise, notamment sur les réseaux sociaux. Après avoir passé des heures à critiquer le président et le gouvernement, c’est un tout autre Pascal Praud qu’on a retrouvé en face de Marlène Schiappa sur CNEWS ce mardi matin. C’est simple, on n’avait jamais vu le présentateur aussi mielleux. Dans le reste de l’actu : Jean-Luc Mélenchon fait la promo des masques FFP2, mais il est visiblement le seul à appliquer ses propres conseils.