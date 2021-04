19h30 Médias - Passeport sanitaire à la française : bientôt une réalité et peut-être déjà dans votre poche

Depuis 48h, les médias ont une nouvelle obsession : le verdict du procès de Viry-Châtillon. En 2016, des policiers avaient été agressés et grièvement brûlés lors de l’attaque de leur véhicule de service. Depuis six semaines, treize jeunes comparaissaient pour « tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité public ». Au terme du procès en appel, cinq d’entre eux ont été condamnés à des peines allant de six à dix-huit ans de prison. Les huit autres ont été acquittés. Depuis 48h, le verdict de ce procès fait grincer des dents et alimente non-stop les débats sur les chaînes d’infos, CNEWS loin devant. Rémy Daillet-Wiedemann est recherché pour « enlèvement en bande organisée d’une mineure de moins de 15 ans » et pour « association de malfaiteurs ». L’homme de 55 ans, expatrié en Malaisie, est soupçonné d’avoir orchestré l’enlèvement de la petite Mia. Ancien homme politique, membre du Modem dont il devient le patron de la fédération de Haute-Garonne avant d’être remercié, s’est reconverti en complotiste ces dernières années. Sur le front du Covid, ce week-end l’opération vaccination des personnels prioritaires a tourné au fiasco. Pour cause : seul le vaccin AstraZeneca était disponible et il suscite encore beaucoup de méfiance parmi les personnes éligibles au vaccin. Et ça ne devrait pas s’arranger après cet énième coup du sort contre le vaccin : lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le gouvernement danois a annoncé l’arrêt de l’utilisation de l’AstraZeneca dans le pays, une ministre s’est effondrée à la tribune. Rien à voir avec le vaccin, mais difficile de ne pas y voir un énième coup du destin contre ce vaccin maudit. On en parle depuis de longues semaines, mais c’est désormais officiel : le passeport vaccinal français est sur les rails. Il pourrait même déjà se trouver dans nos poches. Selon le Monde, l’application TousAntiCovid devrait se transformer en pass sanitaire dans les prochains mois. Pour l’heure, il ne devrait concerner que les voyages, mais ça pourrait bien évoluer. Depuis ce week-end, la Ligue des Champions est attaquée par 12 grands clubs anglais, espagnols et italiens qui veulent former une « Super League » à l’écart de la traditionnelle compétition. Une initiative qui fait hurler l’UEFA, mais aussi les responsables sportifs, politiques, et même le prince William.