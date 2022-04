19h30 Médias : Patrick Poivre d’Arvor visé par une dix-septième plainte pour agression sexuelle

Vingt-huit. 28 femmes accusent Patrick Poivre d’Arvor de viols ou d’agressions sexuelles. 16 d’entre elles avaient déjà porté plainte. Elles sont désormais 17. L’ancienne star du 20h est visé par une nouvelle plainte pour des faits remontants à 1995. La victime présumée avait alors 24 ans. Cette plainte vient allonger la longue liste des témoignages contre Patrick Poivre d’Arvor, lequel a annoncé porter plainte pour diffamation contre la plupart de ses accusatrices. Les 17 accusatrices de Patrick Poivre d’Arvor espèrent un procès qui pourrait devenir possible grâce au témoignage de cette dix-septième plaignante, recueillie par les journalistes de « Complément d’enquête » diffusé ce jeudi soir sur France 2. Dans cette enquête très documentée, on découvre la part sombre de Patrick Poivre d’Arvor et les témoignages de celles et ceux qui l’ont côtoyé. Alors que les négociations pour les élections législatives avancent beaucoup mieux que prévu entre le Parti socialiste et la France Insoumise, les éléphants du PS tirent la sonnette d’alarme. François Hollande, opposé à une alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, est venu mettre les points sur les i ce jeudi. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu dans les villes martyres de Boutcha, d’Irpin et de Borodyanka en Ukraine. La diplomatie a-t-elle encore une chance ? Difficile d’y croire lorsqu’on regarde la télévision russe. 6 oligarques morts, avec leur famille, en l’espace de quelques semaines dans ce qui ressemble à chaque fois à un multiple meurtre suivi d’un suicide. Cette étrange série de disparition depuis le début de la guerre intrigue. Tous étaient lié au secteur très stratégique et hautement politique du gaz russe. La Russie a-t-elle fait assassiner ses oligarques ? Si oui, dans quel but ? Même chez les spécialistes, c’est l’incompréhension. Emmanuel Macron a-t-il tenu ce jeudi le tout dernier conseil des ministres de ce gouvernement ? Aura-t-on un nouveau Premier ministre, ou une nouvelle Première ministre, la semaine prochaine ? On y croyait tous, mais finalement, ce ne sera peut-être pas le cas. Même les ministres semblaient surpris de rempiler pour une nouvelle semaine.