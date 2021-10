19h30 Médias – Pédocriminalité dans l’Église : les chiffres accablants du rapport Sauvé

Le rapport accablant de la Commission Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église catholique a été rendu public ce mardi. Il y dresse l’effrayant constat de 216 000 jeunes victimes de prêtres ou d’hommes d’Église entre 1950 et 2020 et décrit un phénomène « massif » et « systémique ». Le rapport, très attendu, est à la Une de toute la presse ce mardi. Depuis le début de la campagne, l’immigration est devenu LE sujet médiatico-politique numéro un. En 2021, ce n’est pas exactement une nouveauté à la différence que cette fois, un homme, même pas officiellement candidat, l’a imposé très tôt dans la campagne : Éric Zemmour. Le polémiste débattait lundi soir avec Michel Onfray au Palais des Congrès. Coup dur pour les influenceurs et les accros aux réseaux sociaux : Facebook, Instagram et WhatsApp étaient inutilisables pendant plus de six heures lundi après-midi. C’est à ce jour la plus grande panne de l’histoire des réseaux sociaux : le monde entier s’est retrouvé plongé dans le noir numérique. Au total ce sont 3,5 milliards d’utilisateurs qui ont été privés de leurs applications préférées. De quoi nous rappeler que Mark Zuckerberg et son Facebook détiennent un quasi-monopole sur les messageries, rien que 70% du marché mondial. Invité sur CNEWS, Jordan Bardella a sévèrement taclé Jean-Marie Le Pen après son soutien à Éric Zemmour. Une remarque osée de la part du vice-président du parti… créé par Jean-Marie Le Pen. Avec 5% d’intentions de vote dans les sondages, Anne Hidalgo démarre difficilement sa campagne. Quand tous ses concurrents sont sur le front médiatique, la maire de Paris est aux abonnées absentes.