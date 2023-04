19h30 Médias : personne n’est plus heureux de la comparution de Donald Trump que Donald Trump lui-même

C’est officiel : Donald Trump comparaissait ce mardi 4 avril devant un tribunal new yorkais dans l’affaire qui l’oppose à Stormy Daniels, ancienne star du X dont il aurait acheté le silence pour taire leur relation. Aux États-Unis, les médias sont en boucle sur l’affaire et suivent minute par minute chaque déplacement de Donald Trump qui devient le premier ex-président des Etats-Unis à comparaître devant la justice. Un cirque médiatique qui pourrait, paradoxalement, servir Donald Trump pour sa campagne de 2024. Moins d’un an après sa création, la NUPES est-elle déjà au bord de la rupture ? La grande coalition de gauche a du plomb dans l’aile et les médias s’en délectent. La NUPES aura pourtant tout tenté pour paraître unie ce mardi, enchaînant une conférence de presse commune et une marche en groupe vers l’Elysée pour remettre une lettre contre la réforme des retraites à Emmanuel Macron. Enfin, une partie de la NUPES seulement, puisque les Insoumis, les Socialistes et les Verts ont tous fait faux bond aux Communistes, boudant l’Elysée pour Matignon où ils étaient reçus par Elisabeth Borne. La NUPES a du plomb dans l’aile et Fabien Roussel y voit l’opportunité d’élargir la coalition de gauche aux anti-NUPES, à l’image de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Une ambition que ne partagent pas les Insoumis, ni le patron du PS Olivier Faure qui plaide de son côté pour un « Acte II » de l’alliance de la NUPES. Un Acte II préférablement sans Jean-Luc Mélenchon selon certains. Une petite élection locale, de grosses répercussions nationales. En Ariège, Martine Froger, la candidate dissidente socialiste l’a emportée face à la candidate Insoumise étiquetée NUPES. Une victoire qu’elle doit, notamment, au soutien de la droite et de la Macronie. De quoi faire bouillir la France Insoumise.