19h30 Médias : Phillip Schofield licencié d’ITV suite à une relation avec un collègue bien plus jeune que lui

Phillip Schofield, l’un des animateurs phare de la chaîne ITV vient d’être viré pour avoir caché sa relation avec l’un de ses collègues, beaucoup plus jeune que lui. Le présentateur de 61 ans animait “Dancing on Ice” mais aussi la très célèbre matinale “This Morning” depuis 20 ans. Phillip Schofield aurait rencontré ce jeune homme alors qu’il était encore mineur, il l’aurait fait venir à ITV et aurait abusé de son pouvoir. Le présentateur affirme que cette relation n’a commencé qu’à partir de la majorité du jeune homme. Il pourrait donc échapper à l’accusation de pédophilie mais pas à celle d’abus de pouvoir. La chaîne ITV est accusée d’avoir été au courant et même d’avoir mis en scène le coming-out de Phillip Schofield en direct à la télévision pour éviter que l’affaire ne fuite. Les patrons d’ITV vont devoir répondre devant les députés de cette accusation. Le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez est l’un des derniers gouvernements de gauche en Europe. Ce dimanche 28 mai, les élections locales ont été une débâcle majeure pour le parti socialiste espagnol. Le parti d’extrême-droite Vox est sorti grand gagnant de ces élections. Pedro Sanchez a réagi rapidement aux résultats décevants de son parti en dissolvant le Parlement et en convoquant des élections anticipées. En Espagne, on évoque plus un coup tactique complexe qu’une vraie volonté démocratique. Ainsi, Pedro Sanchez s’impose comme le maître des horloges et il force son adversaire, Le Parti Populaire de droite, grand favori, à une campagne précipitée. Il souhaite faire de ces élections un référendum pour ou contre l’extrême-droite. En Russie, une vidéo mise en ligne par la présidence ukrainienne est sous le feu des critiques. On y voit le sénateur républicain américain Lindsey Graham dire que “les Russes sont en train de mourir”, juste avant d’affirmer que c’est “la meilleure dépense jamais faite par les Etats-Unis". Sauf que la vidéo est un montage et que la dernière phrase est sortie de son contexte. La propagande du Kremlin a instrumentalisé cette vidéo et le ministère de l’Intérieur a déposé un mandat d’arrêt contre le sénateur. Sur Twitter, Lindsey Graham jubile après avoir multiplié les déclarations contre Vladimir Poutine ces dernières semaines. L’Ouganda a promulgué l’une des lois les plus répressives contre les homosexuels qui criminalise officiellement l’homosexualité par de lourdes peines comme la peine de mort, 20 ans de prison ou des thérapies de conversion obligatoires. Cette nouvelle loi impose aussi aux Ougandais de dénoncer des personnes qu’elles pensent être homosexuelles. Le président au pouvoir depuis 35 ans tient régulièrement des discours homophobes. En Ouganda, certains défenseurs des droits humains réclament des sanctions de la communauté internationale. Si cette loi a entraîné un tollé mondial, le risque est que d’autres pays africains suivent cet exemple. En Afrique, l’homosexualité reste passible de prison dans une trentaine d’Etats. Le pape François s’est déplacé pour la première fois pour participer à une émission de télévision sur RAI. Il avait déjà participé à ce talk-show en visio mais un pape dans un studio de télévision, c’est historique.