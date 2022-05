19h30 Médias – Pics de chaleur en Asie du Sud : la planète tire la sonnette d’alarme

Il fait chaud sur la France cette semaine, très chaud, mais ce n’est rien comparé à d’autres régions du monde. Au Pakistan et en Inde, le mercure atteint les 50°C, du jamais vu. Ces températures caniculaires, invivables, concernent plus d’un milliard et demi d’habitants en Asie du Sud et ont des conséquences mondiales. 48h après l’arrivée d’Elisabeth Borne à Matignon, la presse raconte les coulisses de sa nomination. L’ancienne ministre du Travail serait en fait le second choix d’Emmanuel Macron, son « Plan B ». À l’origine, le président avait proposé le poste à Catherine Vautrin, une sarkozyste, avant de faire face à une levée de boucliers de la part de ses proches. La « NUPES » devait permettre de présenter des candidats venus de toute la gauche sous une même étiquette, le ministère de l’Intérieur en a décidé autrement. Tous les partis de la NUPES ont été enregistrés individuellement, alors que « Ensemble », l’alliance de la majorité qui regroupe LREM, Horizons, le MoDem et plusieurs petits partis a, elle, bien été prise en compte. Un choix politique du ministère de l’Intérieur pour affaiblir, au moins visuellement, les résultats de l’alliance de gauche au soir des élections.