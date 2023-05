19h30 Médias : pluie d’hommages pour Arman Soldin, 3ème journaliste français tué en Ukraine

Le journaliste français Arman Soldin, 32 ans, est mort en Ukraine ce mardi 9 mai. Collaborateur de l’AFP et de Canal +, il suivait le conflit depuis les premiers jours de la guerre. Au début du mois de mai, il était encore sur le front, à Bakhmout, aux côtés des soldats ukrainiens. Toute la journée, les hommages de ses collègues, de ses confrères et de ses amis se sont multipliés. Pendant près de cinq heures, les députés se sont écharpés sur le drapeau européen dans l’hémicycle. En cause, la proposition de loi de la majorité visant à rendre obligatoire la présence du drapeau de l’UE sur le fronton des mairies. Une proposition qui ulcère notamment l’extrême droite. Adèle Haenel a annoncé quitter définitivement le monde du cinéma français. L’actrice dénonce « la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide racistes du monde tel qu’il est ». Sa lettre, publiée dans Telerama, a fait les gros titres de la presse française et internationale. Christine Kelly, chroniqueuse sur CNEWS, annonce la création d’un nouveau média très à droite. Un média qui aura pour actionnaires principaux Stéphane Simon, fondateur de la revue « Front Populaire » avec Michel Onfray ou encore Sami Biasoni, un essayiste anti-woke régulièrement publié dans Le Figaro. Le cafouillage autour de la manifestation d’ultra-droite à Paris ce week-end continue au gouvernement. Si le préfet de Police, Laurent Nuñez, et la Première ministre Elisabeth Borne sont sur la même longueur d’ondes, il n’en va pas de même pour le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.