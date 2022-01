19h30 Médias : pluie d’hommages après la mort de Gaspard Ulliel

Depuis 24h, les hommages à Gaspard Ulliel se multiplient dans la presse et sur les réseaux sociaux. L’acteur français est mort à l’âge de 37 ans des suites d’un accident de ski en Savoie. Ce jeudi, Libération lui consacre sa Une, Xavier Dolan lui a rendu hommage, tout comme le Festival de l’Alpe d’Huez, Le Figaro, La Provence ou encore Le Parisien. Sur le front du Covid, si le pic de la vague Omicron n’est pas encore derrière nous, Jean Castex et Olivier Véran ont d’ores et déjà annoncé le calendrier de la fin des mesures sanitaires. Dès le 2 février prochain, fini les masques en extérieur et il faudra attendre deux semaines de plus pour pouvoir de nouveau consommer debout dans un bar ou passer la soirée en boîte de nuit. La primaire populaire, initiative citoyenne censée sauver la gauche de la désunion et lui offrir une chance dans la course à l’Élysée tourne au fiasco. D’un côté, des candidats déclarés d’office refusant de participer au scrutin, de l’autre Christiane Taubira, seule, mais prête à se soumettre aux règles de la primaire et au milieu, des organisateurs de plus en plus critiqués. Coup dur pour Marine Le Pen à 80 jours du premier tour de l’élection présidentielle. La candidate du Rassemblement national vient de perdre un nouvel allié. Jérôme Rivière, eurodéputé RN, vient d’annoncer son soutien à Éric Zemmour. Mercredi, Emmanuel Macron a donné le coup d’envoi de la présidence française de l’Union européenne avec un discours de 30 minutes au Parlement européen. Un discours un peu éclipsé par les prises de paroles des eurodéputés français pour qui l’occasion était trop belle.