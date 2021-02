19h30 Médias : "Plus personne ne comprend les chiffres", le grand flou autour de l'épidémie en France

En savoir plus sur Yann Barthes

Après nous avoir fait voyager dans le monde entier, les variants nous ont ramené en France ce week-end : on ne parle désormais plus que de la Moselle où ont été détectés de nombreux cas de Covid, sans qu’il soit encore possible d’identifier s’il s’agit du variant britannique, brésilien ou sud-africain. Dans les Alpes-Maritimes, la situation s’aggrave : le variant anglais représente 40% des cas de nouvelles contaminations. Le reconfinement est-il définitivement derrière nous ? A en croire le gouvernement, on peut souffler : le pays ne verra pas de nouveau confinement de sitôt. Pourtant, le ministère de la Santé se prépare à recevoir une nouvelle vague : celle des variants. Là encore, c’est le flou pour tout le monde : alors qu’on prévoyait une situation catastrophique en Île-de-France, les courbes sont restées relativement stables ces derniers jours. Même les épidémiologistes évitent désormais de faire des prédictions. Ce lundi matin, Coline Berry s’exprimait pour la première fois à la radio. La fille de Richard Berry, qu’elle accuse d’inceste, était sur France Info. La sœur de Richard Berry s’est elle aussi exprimé, mais pour défendre l’acteur contre sa fille. C’est désormais parole contre parole dans les médias, jusqu’à ce que la justice rende son verdict. Ce week-end en Russie, les soutiens d’Alexeï Navalny ont répondu présent en sortant dans les rues, dans les cours de leurs immeubles ou à leurs fenêtres avec des bougies ou des lampes à la demande du premier opposant à Vladimir Poutine. Aux Etats-Unis enfin, c’est un verdict sans surprise qui vient clore le procès en destitution de Donald Trump. L’ancien président, toujours soutenu par une majorité de Républicains, a été acquitté.