19h30 Médias: polémique autour d'un dîner à 10 organisé par Emmanuel Macron, positif au Covid

Breaking news ce jeudi à 10h30 : l’Elysée annonce qu’Emmanuel Macron est positif au Covid. Immédiatement, c’est le branle-bas de combat dans toutes les rédactions. Dans la foulée, on apprend que Jean Castex, cas contact d’Emmanuel Macron, se place lui aussi à l’isolement. Si ce n’est pas la première fois qu’un membre du gouvernement est testé positif, c’est en revanche la première fois que les deux têtes de l’exécutif se retrouvent sur le carreau en même temps. Depuis quelques heures, une polémique enfle : car si Emmanuel Macron est positif au Covid, il a surtout tenu un dîner avec… 10 convives, alors que le gouvernement préconise 6 personnes maximum depuis des semaines. Et surtout, un dîner exclusivement masculin, qui n’aurait pas dû fuiter. Ce jeudi, Jean Castex devait présenter la stratégie vaccinale du gouvernement devant le Sénat. Raté. Face à l’absence forcée du Premier ministre, placé à l’isolement, c’est le ministre de la Santé Olivier Véran qui a pris le relai pour présenter les trois étapes de la prochaine campagne de vaccination française. En Allemagne, une petite question monte, monte, monte : et si les électeurs d’extrême-droite étaient plus facilement touchés par le Covid ? C’est en Saxe que l’épidémie est la plus présente. C’est aussi dans cette région de l’Est que l’AFD, le parti d’extrême-droite, compte le plus d’électeurs. Y aura-t-il une flambée des cas de Covid après les fêtes ? Aux Etats-Unis, les spécialistes craignaient un pic de contaminations après Thanksgiving, mais les chiffres ne semblent pas démontrer cette explosion tant attendue. Ou presque.