19h30 Médias – Polémique Jean-Michel Blanquer à Ibiza : Le Parisien s’explique

Mediapart révélait lundi soir que Jean-Michel Blanquer, avait dévoilé le protocole sanitaire à destination des écoles depuis… Ibiza. Le ministre de l’Éducation était en vacances en famille pendant son interview au Parisien dans laquelle il avait présenté une série de mesures très décriées pour contenir l’épidémie de Covid dans les établissements scolaires. Les révélations de Mediapart sont depuis sur toutes les lèvres et elles tombent, surtout, au plus mauvais moment pour Emmanuel Macron qui s’apprête à entrer en campagne. Face au torrent de critiques après les révélations de Mediapart, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a tenté de s’expliquer face à l’Assemblée nationale. Sur le front du Covid, faudra-t-il passer par une quatrième injection de vaccin ? En Israël, où la quatrième dose est déjà mise en place, les premières études sont décevantes. Cette nouvelle injection ne serait pas beaucoup plus efficace que la troisième. Entre les deuxième et les troisièmes injections, les contaminations par Omicron, les doses de rappel etc, on s’y perd. Si vous avez attrapé Omicron avant de faire votre dose de rappel, devez-vous quand même recevoir une troisième injection ? On fait le point. Il n’y a pas que Jean-Michel Blanquer pour qui la rentrée est compliquée : Éric Zemmour aussi est dans le dur depuis début janvier. Entre ses propos polémiques sur les enfants handicapés, sa condamnation pour « provocation à la haine raciale » et sa dégringolade dans les sondages, 2022 est mal parti pour le polémiste. Depuis l’annonce de sa candidature, Christiane Taubira a accordé deux interviews au service public, sans qu’elles permettent d’y voir plus clair sur sa stratégie de campagne. Depuis le début de la campagne, on a beaucoup reproché aux candidats de ne pas parler des vrais sujets, ceux qui importent vraiment pour les Français. Heureusement, Valérie Pécresse est là avec une super idée : instaurer un nutriscore sur la portion de fromage.