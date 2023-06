19h30 Médias – Port de signes religieux à l’école : l’abaya devient politique

Les sujets des débats dans les médias se suivent… et se répètent. Depuis ce mercredi matin, c’est au tour du débat sur le port de signes religieux à l’école de refaire surface. Sur les chaînes d’info, on ne parle plus que de « l’abaya », cette robe à l’origine culturelle qui serait de plus en plus portée dans les écoles par les jeunes musulmanes. La quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites était-elle la dernière ? A part FO, la CGT et Jean-Luc Mélenchon, l’air du temps est plutôt à la fin d’un chapitre. L’unité se craquèle chez les syndicats et l’opposition peine à reconnaître une défaite. Suite à la mort de Samuel Paty, Marlène Schiappa avait mis en place le « Fonds Marianne », doté de 355 000 euros d’argent public, pour lutter contre les discours séparatistes. Depuis plusieurs semaines, l’initiative est au cœur d’une polémique autour de l’usage réel de ce fonds. Mis en cause, Christian Gravel, préfet en charge du Fonds Marianne, a démissionné. Avec un remaniement qui se profile, tous les ministres s’affairent pour rester dans les petits papiers du président. Pas de bol, selon le Canard Enchaîné, Marlène Schiappa n’en ferait pas partie. La Secrétaire d’Etat déploie donc tous ses efforts à dire tout le bien qu’elle pense d’Emmanuel Macron. La semaine avait commencé sous les meilleurs auspices pour Carole Delga. Tête d’affiche de la gauche anti-NUPES, personnalité politique encensée dans le Monde, la maire PS de Montpellier a trébuché ce mercredi après une question sur l’immigration en France. Interrogé dans « L’Express », l’ancien Premier ministre a tenu des propos fracassants sur la question de l’immigration en France. Plus fracassants encore que les dernières sorties du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.