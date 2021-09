19h30 Médias : pour ou contre la peine de mort, l’éternel débat

40 ans après l’abolition de la peine de mort, on pensait la question réglée et le débat enterré. C’était mal connaître l’actu. Depuis la sortie d’Éric Zemmour, « philosophiquement favorable » à la peine capitale, le débat est de nouveau sur la table : faut-il réintroduire la peine de mort en France ? Il n’y avait pas qu’Éric Zemmour invité sur tous les plateaux cette semaine, Alain Finkielkraut aussi est en promo pour son dernier livre « Après la littérature ». Et il a un avis sur tout, du féminisme à l’écologie en passant par le rap. La campagne d’Anne Hidalgo est officiellement lancée. La maire de Paris est à la Une du journal Le Monde ce jeudi. On y apprend notamment son arrangement avec le candidat Arnaud Montebourg, prêt à se rallier à sa cause si elle décolle dans les sondages. Ce soir, Complément d’enquête sur France 2 consacre sa soirée à sa campagne en gestation et à sa communication. 56 milliards d’euros qui nous passent sous le nez, forcément, ça agace. Alors que l’Australie devait acheter ses futurs sous-marins à la France, elle a finalement préféré se tourner vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Donald Trump a beau ne plus être au pouvoir, les journalistes ont encore beaucoup de choses à dire sur sa présidence. Robert Costa et Bob Woodward du Washington Post publient un pamphlet contre l’ex président avec de nouveaux scoops.