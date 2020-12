Pourquoi cette image d'un policier "en flammes" est trompeuse

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce week-end encore, les manifestations contre la loi Sécurité Globale ont été émaillées de violences commises par les Black-blocks et diffusées en boucle dans les médias français. Et ce sont justement les images de ces manifestations qui ont créé la polémique ce week-end. La publication d’une photo sur le compte Twitter de l’AFP a déchaîné les passions. On y voyait un policier semblant être en flammes suite à un jet de projectile. En réalité, la photographie est trompeuse : si un projectile a bien explosé devant les forces de l’ordre, aucun CRS n’a été directement touché par les flammes.