19h30 Médias : pourquoi faut-il désormais vacciner 85% de la population pour obtenir l’immunité collective ?

Après France 3 Paris la semaine dernière, c’était au tour de LCI d’organiser son grand débat entre les candidats à la région Île-de-France lundi soir. Un débat de trois heures particulièrement pénible à suivre. La vaccination des adolescents est officiellement lancée. Depuis ce mardi matin, les 12-17 ans peuvent recevoir le vaccin Pfizer. La vaccination des ados est désormais jugée essentielle pour parvenir à l’immunité collective tant convoitée. Une immunité qui ne sera désormais possible qu’à condition d’avoir vacciné au moins 85% de la population. Et ce qui inquiète désormais c’est « le plafond de verre » : derrière cette expression à la mode sur les plateaux télé se cache le risque de voir la vaccination décliner par manque de volontaires. Pascal Praud est-il vexé ? Le présentateur de CNEWS n’a pas apprécié la nouvelle remarque du ministre de la Justice contre sa chaîne et l’a fait savoir sur son plateau. La chaîne CNEWS vient de recevoir une mise en demeure du CSA pour manquement à ses obligations en matière de pluralisme politique. Du 10 au 28 mai, la chaîne a déclaré 7 minutes de temps de parole pour le Rassemblement national. Elle avait en réalité accordé 60 minutes au parti de Marine Le Pen. Et ce n’est pas un accident : selon Libération, 36% des invités politiques de CNEWS sont d’extrême droite, très loin devant BFMTV. C’est l’événement que tout le monde, ou presque, attend ce mardi : les Bleus affrontent l’Allemagne à Munich pour le premier match de l’Euro. Et ce ne sera pas sans polémique : l’Équipe de France posera un genou à terre ce soir avant le début de la rencontre pour protester contre le racisme et les discriminations. Une initiative qui n’est pas vraiment au goût de l’extrême droite.