19h30 Médias : pourquoi la Russie s’apprête-t-elle à officialiser sa guerre contre l’Ukraine ?

La Russie s’apprête-t-elle à déclarer la guerre à l’Ukraine ? Depuis plus de deux mois, l’armée russe a envahi son voisin, mais jusque-là le Kremlin se refusait à utiliser le terme de « guerre ». Vladimir Poutine a même fait passer une loi interdisant aux médias et aux citoyens de parler en ces termes de leur « opération spéciale » en Ukraine. Pourtant, la Russie pourrait vouloir officiellement rentrer en guerre contre l’Ukraine le 9 mai prochain. Mardi 3 mai, Vladimir Poutine a lancé l’assaut final contre Marioupol, ville martyre pilonnée sans relâche depuis des semaines. Malgré les premières évacuations de civils ce week-end, ils sont encore près de 200 ans coincés à Marioupol. La Cour Suprême des Etats-Unis va-t-elle revenir sur le droit à l’IVG ? Depuis les révélations du site Politico, le sujet est à la Une de tous les médias américains. Alors qu’entre 62% et 71% des Américains sont favorables au maintien du droit à l’avortement, si le projet déposé devant la Cour Suprême aboutit, chaque Etat pourra appliquer ses propres règles : au choix autoriser, restreindre ou interdire l’IVG. Au Parlement européen mardi, la proposition de l’eurodéputée écolo Caroline Roose visant à interdire la pêche par chalutage de fond, dévastatrice pour la biodiversité, a été rejetée. Les députés européens, y compris Français, y compris Macronistes, ont voté contre, loin des promesses faites par le président Emmanuel Macron pendant l’entre-deux tours. Ce que n’ont pas manqué de lui rappeler tout un parterre de personnalités. Fumée blanche : le Parti socialiste et la France insoumise sont parvenus à un accord pour les élections législatives. Il aura fallu 10 jours aux deux partis pour s’entendre sur un projet commun et un nombre acceptable de circonscriptions. Acceptable quoique très en dessous des habitudes socialistes. La France insoumise a également signé son accord avec le Parti communiste. Le patron du PCF, Fabien Roussel, n’avait pourtant pas l’air très enthousiasme.