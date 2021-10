19h30 Médias : pourquoi Xavier Bertrand a-t-il retourné sa veste ?

Au 20h de TF1 lundi soir, Xavier Bertrand a annoncé sa participation au Congrès de la droite. Une volte-face après des mois à rêver d’une aventure en solo. Et si ce changement de cap était lié à un récent sondage paru lundi pour Sud Radio ? Un sondage qui le place pour la première fois à 16% des intentions de vote au premier tour, à égalité avec Marine Le Pen et devant Éric Zemmour à 14% et Valérie Pécresse à 11%. Le 30 septembre dernier, un jeune homme de 17 ans a été la victime d’une agression homophobe à Montgeron, dans l’Essonne. Pour certains médias, CNEWS en tête, cette attaque est le symptôme d’une société de plus en plus violente. Une semaine après la publication du rapport Sauvé et ses chiffres alarmants sur la pédocriminalité au sein de l’Église catholique, l’État a décidé de s’en mêler. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a convoqué Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort après ses propos sur la confession « supérieure » aux lois de la République. Taïwan est-elle devenue l’endroit le plus dangereux au monde comme l’affirmait The Economist en début d’année ? On assiste depuis des mois à une escalade de tensions entre l’île et la Chine, mais ce week-end, les tensions sont encore montées d’un cran. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, pourrait-il un jour rejoindre Éric Zemmour si Marine Le Pen poursuit sa chute dans les sondages ? Après Marine Le Pen, c’était au tour d’Anne Hidalgo d’organiser une interview à la maison avec un journaliste maison aussi. La maire de Paris s’est donc pliée à l’exercice organisé par le Parti socialiste dans ses propres studios.